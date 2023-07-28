سوناطراك: الشروع في استقبال أطفال الجنوب في المخيمات الصيفية

استقبلت شركة سوناطراك، أزيد من 420 طفل من 22 ولاية من ولايات الجنوب في مراكز التخييم والترفيه التابعة لها.

وحسب بيان للشركة، بادرت سوناطراك ككل موسم اصطياف في تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال المناطق الجنوبية. وذلك بمختلف مراكز التخييم والترفيه التابعة لها والمتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية’.

وتم استقبال أزيد من 420 طفل من 22 ولاية من ولايات الجنوب. حيث ستتكفل المؤسسة بنقلهم عبر شركة الطيران الطاسيلي الفرع التابع لها. فيما سخرت حافلات لتحويلهم إلى مراكز الاصطياف.

وتندرج هذه المبادرة، في إطار برنامج الاصطياف الذي تنظمه سوناطراك في كل سنة لأبناء عمالها.

وهيأت لهذه العملية ”كل ظروف الاستقبال والإيواء”، وكذا تسطير برنامج ثري يشمل نشاطات ثقافية وترفيهية.

بالإضافة إلى “أطباء يسهرون على ضمان توفير الشروط الصحية والوقائية”.

وتعد المراكز والمخيمات الصيفية التي توفرها سوناطراك في كل موسم اصطياف، فرصة أمام أطفال المناطق الجنوبية البعيدة للتسلية والترفيه.

وكذا الاحتكاك وبناء علاقات مع الأطفال القادمين من مختلف مناطق الوطن.

بالإضافة إلى التعرف والتمتع بما جادت به الطبيعة من مناظر خلابة بمختلف المناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر.