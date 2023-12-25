سوناطراك: المصادقة على الميزانية السنوية

تم المصادقة بمجمع سوناطراك اليوم على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024، وكذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028.

مراسيم المصادقة جرت طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة وخلال الجمعية العامة لسوناطراك برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب . وكذا وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية بصفتهم أعضاء الجمعية العامة. كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة.

كما تم إعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028 يخص كل من نشاطات الاستكشاف والإنتاج، والنقل عبر الانابيب، والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل، والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي،وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة.