سوناطراك: المعهد الجزائري للبترول يحصل على الوصاية البيداغوجية

تحصل المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك على الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن هذه الوصاية ستتيح للمعهد الجزائري للبترول تسليم شهادات جامعية بمستوى ماستر معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في مختلف التخصصات المتعلقة بالمهن الأساسية لسوناطراك. على غرار إختصاصات جيولوجيا البترول والجيوفيزياء والتكرير والبتروكيماويات.

كما أن هذه الوصاية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستمكن المعهد الجزائري للبترول بانتقاء المترشحين الحائزين على شهادات الليسانس. من خلال تنظيم مسابقة وطنية اعتبارا من الموسم الجامعي المقبل. حيث يستفيد بعده الطلبة من تكوين متخصص بمستوى عال يتناسب مع متطلبات وتطلعات سوناطراك من حيث المعارف والمهارات.

وسيسمح هذا الإنجاز الجديد للمعهد الجزائري للبترول بمرافقة سياسة سوناطراك لتطوير وتنمية الكفاءات. في إطار تجسيد مشروعها الهيكلي الخاص بتطوير الموارد البشرية.