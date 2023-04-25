سوناطراك.. المياه المحلاة أكثر من جيدة

أكد سفيان زعميش، مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، أنه جار العمل لتطوير الجانب الجزائري في التجهيز والهندسة.

كما أوعز زعميش في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ المياه المحلاّة تخضع لتحاليل دورية على مستوى المحطات. حيث تحرص الجهات المختصة على نسبة ارتياب معدومة. طالما أنّه لا مجال للخطأ والمغامرة ووضع المستهلك في أي خطر.

في حين، أشار المتحدث، إلى أن “المياه المحلاّة هي أكثر من جيدة من حيث العناصر المعدنية التي تحتويها”. مضيفاً أنّه برسم البرنامج التكميلي سيتمّ الوصول إلى نسبة تزويد الماء الشروب بالجزائر بـ42 بالمائة”.

كما قال مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك إنه “يتمّ المراهنة على بلوغ 60 بالمائة على المدى المتوسط”. ” من أجل تحقيق الأمن المائي بالجزائر”. “قبل التحول إلى الأمن الغذائي من خلال الاستغلال الأمثل لمياه السدود والجوفية”.