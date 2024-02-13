سوناطراك.. انجاز 163 بئرا وتحقيق 80 اكتشافا

قال المدير المركزي للموارد الجديدة بمجمع سوناطراك، يوسف خنفر، إنه تم انجاز أزيد من 163 بئر في السنوات الخمس الأخيرة. والتي مكنت من تحقيق 80 اكتشافا مع احتياطات تتراوح ما بين 75 و110 مليون طن مقابل بترول سنويا.

كما أكد خنفر، أن نشاط الاستكشاف لا يزال متواصلا على نصف المجال المنجمي الوطني. مشددا على أن سوناطراك تفاوض حاليا مع شركات أجنبية من أجل توقيع عديد عقود المحروقات مع نهاية سنة 2024.

أما نشاط الاستكشاف على المستوى الدولي, فإن الشركة الوطنية للمحروقات, المتواجدة في عديد بلدان منطقة الساحل, تركز بشكل أكبر على ليبيا والنيجر. حيث حصلت على امتيازات نفطية. حسب خنفر, الذي أوضح أن سوناطراك قد حققت اكتشافات “هامة” في هذين البلدين وهي تعمل على مواصلة اسكتشاف حقول جديدة.

وفي معرض تطرقه للإنتاج الغازي، أكد المسؤول ذاته أنه “بإمكان الجزائر بلوغ 150 مليار متر مكعب من إجمالي إنتاج الغاز في آفاق 2025 اذا تم الاستغلال الأمثل لجميع الحقول المنتجة حاليا وتلك التي توجد قيد التطوير”.

وتابع يقول في ذات السياق إن متوسط الإنتاج العالمي الحالي من الغاز يبلغ حوالي 130 مليار متر مكعب سنويا.

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن “التحدي بالنسبة لنا يتمثل في الحفاظ على متوسط الإنتاج هذا لما بعد 2030″. مشيرا إلى أن هذا الإنتاج سيسمح لنا بتلبية طلب السوق الوطنية والحفاظ على صادراتنا في حدود 50 مليار متر مكعب نحو السوق التاريخية التي تمثلها أوروبا والمضي قدما نحو أسواق أخرى”.