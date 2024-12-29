سوناطراك.. انطلاق الامتحانات الكتابية لمسابقة التوظيف

انطلقت اليوم، الأحد، الامتحانات الكتابية للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية في المجالات التقنية. التي تنظمها سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل. حيث لاقت هذه المسابقة إقبالاً مميزا ً في مختلف التخصصات التقنية.

تُجرى الامتحانات المنظمة في إطار هذه المسابقة على دفعات وفق جدول زمني يمتد إلى غاية الـ 4 جانفي 2025، وذلك عبر 10 مراكز امتحانات بمقرات الجامعات في الولايات التالية: أدرار ،البويرة، الأغواط، تمنراست، الجزائر، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، ورقلة ووهران.

وقد حرصت سوناطراك على توفير الظروف الملائمة لضمان السير الحسن لهذه المسابقة. حيث تم تكثيف الدعم اللوجستي لضمان تنظيم سلس للامتحانات في جميع المراكز. وتشرف فرق المعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع على تنظيم هذه العملية. وضمان مستوى عالٍ من التأطير والتنسيق.

تهدف المسابقة إلى تقييم الكفاءات العلمية والمعرفية للمترشحين وانتقاء أفضل الكفاءات على المستوى الوطني لتوظيفهم في مناصب مهندسين وتقنيين .في مختلف المنشآت الإنتاجية لسوناطراك، بما يساهم في تعزيز الموارد البشرية للمجمع.