سوناطراك: بلاغ هام حول توظيف 1265 عامل

أصدرت شركة سوناطراك بيانا هاما حول عملية إجراء مسابقة من اجل التوظيف عبر عدد من ولايات الوطن.

وأعلنت سوناطراك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك عن تنظيم مسابقة انتقاء لــ 1265 عامل لسد إحتياجاتها على مستوى منشآتها الإدارية والإنتاجية.

وذلك بدءا من اليوم عبر مراكز الامتحانات المتواجدة بولايات وهران وبجاية وسكيكدة والأغواط والجزائر العاصمة.

وسيشارك في هذه المسابقة 5477 مترشح تتوفر فيهم شروط المسابقة، تم استدعاؤهم عن طريق المنصة الرقمية لعروض الحسابات الكبرى للوكالة الوطنية للتشغيل وفق الآلية المعتمدة في عمليات التوظيف بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لهذه العملية الضخمة.

وأشارت سوناطراك أن المسابقة التي أطلقتها سوناطراك، يوم 30 ديسمبر 2023 ستستمر إلى غاية 03 جانفي 2024.

كما ان هذه المسابقة يشرف عليها أساتذة من كل فروع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك بمشاركة اللجان الولائية للتشغيل للولايات المعنية.