سوناطراك تؤكد إتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ببئر الغاز بحاسي مسعود

أكد مجمع سوناطراك إتخاذه للإجراءات اللازمة بخصوص الحريق الذي نشب ببئر للغاز بحاسي مسعود.

وقال مجمع سوناطراك، في بيان له، أنه وعقب الحادث الذي وقع في 2 جانفي 2020 على مستوى بئر حاقن الغاز، الموجود على بعد 30 كلم من مدينة حاسي مسعود خارج المناطق السكنية، تم حشد الوسائل اللازمة لتأمين الموقع و السيطرة على التسرب.

و أضاف البيان أنه و في يوم 8 جانفي 2020، تم إتخاذ الإجراءات الأخيرة للسيطرة النهائية على البئر الذي إشتعلت فيه النيران في تسرب الغاز في حدود الساعة 15.20 مساء.

وأشار البيان أن شعلة النيران تتسبب في أي خسائر مادية وبشرية.

وأوضح بيان مجمع سوناطراك أن تقنيي الشركة و المختصين قرروا بعد دراسة الوضع اعتماد خيار ترك الشعلة فوق البئر ، نظرا لكون ذلك أفضل خيار يستوفي شروط السلامة.

وتساعد العمل الذي سينطلق في الساعات القليلة القادمة.