سوناطراك تؤكد على أهمية التكوين لضمان استغلال ناجع لمحطات تحلية مياه البحر

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على ضرورة “الالتزام بتكوين التقنيين في المعدات الإستراتيجية لمحطات تحلية مياه البحر. لضمان استغلالها الناجع”.

وأوضح حشيشي خلال تفقده لسير أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش بولاية الطارف بأن هذا المشروع المدمج والمهيكل. والذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. وأسند إنجازه لمجمع سوناطراك “يحمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا حيويا ويتطلب تجسيده التكفل بصفة استباقية بالجانب المرتبط بالاستغلال”.

كما أضاف بأن محطة تحلية مياه البحر بالطارف التي ستنتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا ستدخل “قريبا” مرحلة التركيب الميكانيكي للمعدات. وهى مرحلة استراتيجية في إنجاز المحطة. مشددا على ضرورة مسايرة مراحل إنجاز هذا المشروع ببرنامج تكويني هادف لتأهيل الكفاءات. وتمكينها من ضمان الاستغلال الأمثل للمعدات وصيانتها.

وعقب متابعته عرضا حول مراحل تنفيذ المشروع الذي يسجل حاليا نسبة تقدم إجمالية في أشغال الإنجاز تقدر بـ47 بالمائة، شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل تدارك التأخر الذي سجل خلال مرحلة انطلاق الأشغال”. موضحا بأن “زيارته للمشروع اليوم تندرج في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التي أطلقها المجمع. ويحرص على تنفيذها وفقا لمعايير الجودة والآجال التعاقدية”.

كما ناقش حشيشي مع إطارات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع العوائق التي تواجه سير الأشغال. وأكد استعداد كل الأطراف من جماعات محلية وإطارات المجمع ومختلف الفاعلين المعنيين بنقل واستلام المعدات، برفع كل العراقيل. كي يتسنى تسليم المشروع في الآجال المحددة بنهاية ديسمبر من السنة الجارية.

التأكيد على أهمية الإستراتيجية لإنتاج الأسمدة

وبولاية عنابة زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مؤسسة مخصبات الجزائر “فرتيال” وهي إحدى فروع المجمع الصناعي للأسمدة “أسمدال”. حيث أكد خلال تفقده لوحدات المؤسسة على الأهمية الاستراتيجية لإنتاج الأسمدة وتوسيع استغلالها في الأنشطة الفلاحية.

كما أبرز بالمناسبة بأن “تطوير إنتاج الأسمدة يمثل أحد الرهانات الاستراتيجية التي يتوجب كسبها لضمان الأمن الغذائي”. مشيرا إلى أن “الاستثمارات الهامة التي أطلقتها الدولة الجزائرية في هذا المجال ستعزز الطاقات الإنتاجية للأسمدة. وتساهم في تنويعها وتطوير استخداماتها الاقتصادية متعددة المجالات”.

ودعا في هذا السياق، عمال مؤسسة “فرتيال” إلى مضاعفة الجهود لرفع طاقات الإنتاج من 100 ألف طن سنويا من الأسمدة إلى أكثر من 200 ألف طن سنويا.

كما تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بمركب سيدار الحجار للحديد والصلب، وحدة إنتاج الأنابيب غير الملحمة الموجهة لنقل المحروقات. وأكد في حديث مع مسيري المركب على ضرورة احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية بشأن مخطط الأعباء. الذي يربط مجمع سوناطراك بمركب الحجار والمتضمن عقد بمجموع 127 كلم من الأنابيب غير الملحمة. من مختلف الأحجام لنقل المحروقات وآخر بـ 1.000 كلم من ذات الأنابيب.