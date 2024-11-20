سوناطراك تبحث فرص الشراكة “الجزائرية الألمانية”

عقد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، لقاءً مع ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتنمية “جي إي زاد”. مرفوقة بممثل الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة “أ أش ك”.

وجرى الإجتماع على هامش مشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك في أسبوع الهيدروجين الأوروبي المنظم ببروكسل من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري. كما تمحورت النقاشات خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المسيرة للشركة، حول آفاق التعاون الجزائري-الألماني. فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة التي تسهم فيها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يذكر، أن سوناطراك تشارك في الأسبوع الأوروبي للهيدروجين بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب. وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بتطوير الهيدروجين والطاقات المتجددة. مما يساهم في تسريع الانتقال الطاقوي ودعم التنمية المستدامة.