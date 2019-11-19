سوناطراك تبرم عقود مع مجمع أنجي الفرنسي في مجال الغاز

أبرمت سوناطراك اليوم عقود متوسطة وطويلة المدى مع المجمع الطاقوي الفرنسي أنجي بخصوص بيع وشراء الغاز الطبيعي المسيل والغاز عبر الانابيب .

وحضر مراسيم التوقيع الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال شيخي إضافة إلى بيير شاربيه نائب المدير العام لمجمع انجي.

وأوضح بيان سوناطراك فقد وقع أحمد الهاشمي مازغي المسؤول عن نشاط التسويق بالشركة العقود مع إدوارد نفياسكي مدير وحدة الاعمال وادارة الطاقة بمجمع انجي

وجاءت هذه العقود لتضمن وتؤمن مخرجا للغاز الجزائر ي في سوقه الطبيعية الذي يعتبر من أهم الاسواق الاكثر مكافأة في ظل المنافسة المتزايدة.

واضاف البيان أن سوناطراك ستقدم شحن من الغاز الطبيعي من خلال الانبوب النقل العابر للبحر الابيض المتوسط على شكله المميع.

لا سيما عبر نهائي الغاز المميع لـ “فوس تونكان fos tonkin” بفرنسا .