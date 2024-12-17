سوناطراك تتابع مشاريعها الاستراتيجية في إيطاليا

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، بزيارة تفقدية إلى إيطاليا، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال في المشاريع المسندة إلى الشركات الإيطالية، وعلى رأسها شركة تيكنيمونت.

وشملت الزيارة مشروع منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة – الخطوة الثانية. الذي انطلقت أشغاله رسميًا مطلع ديسمبر الجاري. وخلال زيارته. عقد حشيشي اجتماعًا تقنيًا بمقر شركة تيكنيمونت في ميلانو. جمعه مع نظيره الإيطالي السيد أليساندرو برنيني، بحضور الوفدين التقني والتجاري للشركتين.

وقد تناول الاجتماع تفاصيل إدارة المشروع، وتم التطرق إلى أهمية التسليم في الآجال التعاقدية. نظرًا للأبعاد الاستراتيجية التي يحملها المشروع في دعم إنتاج الغاز الطبيعي الجزائري.

وتفقد الوفد الفريق المكلف بإدارة المشروع، حيث جرى تبادل الآراء والوقوف على التحديات المطروحة. مع تأكيد حشيشي على ضرورة الالتزام بأقصى معايير الجودة وأهمية احترام الجدول الزمني المحدد.

كما زار وفد سوناطراك مشروع بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي. الذي يعد مادة أساسية تدخل في صناعة المنظفات الصناعية.

المشروع الذي تصل قيمته إلى 1.05 مليار دولار من شأنه إنتاج 100 ألف طن سنويًا. ما سيساهم في تغطية السوق المحليةالجزائرية، مع توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير، بداية من نهاية عام 2027.

كما شملت الزيارة متابعة مدى تقدم أشغال مشروع بناء مركب استخراج غاز البترول المسال في غرد الباغل. الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%.

ومن المتوقع استلام هذا المشروع خلال النصف الأول من عام 2025، حيث يُنتظر أن ينتج 1000 طن يوميًا من غاز البترول المسال. و300 طن من المكثفات، مما يشكل إضافة نوعية لسلسلة الإنتاج الطاقوي لسوناطراك.