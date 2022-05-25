سوناطراك تتباحث سبل التعاون مع الوفد الكونغولي في مجال المحروقات

إستقبلت سوناطراك وفدا كونغوليا يترأسه وزير المحروقات لجمهورية الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). والذي كان في إستقباله الرئيس المدير العام توفيق حكار يوم الأحد الفارط 22 ماي بمقر المديرية العامة للمؤسسة.

وحسب بيان للمجمع، فقد تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى جوانب عدة تمس مجالات الشراكة بالأخص في مجال البترول والغاز. كما تم مناقشة الخبرة التي يمكن أن تقدمها سوناطراك في ميدان البحث والاستكشاف عن المحروقات وتطوير الحقول. والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف البيان، أن الوفد الكونغولي إطلع على فرص و مجالات التعاون في ميدان التكوين المتخصص بالمعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك. ومن جهته أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار عن استعداد المجمع لدعم الشريك الكونغولي من خلال التكوين ونقل الخبرة في مجال المحروقات.

كما أشار البيان، إلى أن سوناطراك تسعى لتوطيد العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتنفيذ استراتيجية السلطات العمومية الإستثمارية خارج الحدود لاسيما في مجالات الصناعة البترولية والغازية وتحويل ونقل المحروقات.

كما الوفد الكونغولي بعدة زيارات ميدانية إلى المنشآت الصناعية لسوناطراك على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو. بالإضافة كذلك إلى مركز البحث والتطوير وكذا المعهد الجزائري للبترول ببومرداس. هذه الزيارات واللقاءات مكنت من الإطلاع على الفرص الثرية المتاحة للشراكة المستقبلية بين الطرفين.

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