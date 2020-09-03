سوناطراك تتبرع بأزيد من 50 ألف كمامة وقائية لسكان عنابة

تبرعت شركة سوناطراك، اليوم الخميس، بأزيد من 50 ألف كمامة وقائية لفائدة سكان ولاية عنابة، ضمن حملاتها التضامنية عبر الوطن.

وحسب ما أشارت إليه الصفحة الرسمية لولاية عنابة، فقد أشرف على عملية الإستلام الأمين العام بحضور مدير الطاقة.

وسبق لسوناطراك أن تبرعت بأجهزة طبية لوزارة الصحة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، من أجل مواجهة إنتشار فيروس كورونا.

كما قام مجمع سوناطراك، شهر ماي الفارط، بجمع ما يقارب 53 مليار سنتيم في العملية التضامنية لمواجهة وباء كوفيد 19.

وجاء هذا بعد إطلاق مبادرة اختيارية، لعمال المجمع، هدفها التبرع بأجرة عمل يوم واحد صالح المؤسسات الصحية الوطنية.

وأوضحت سوناطراك أن تبرعاتها ومساهماتها المالية تعزز جهود السلطات الصحية الوطنية للحد من الضغط الناجم عن انتشار الوباء.