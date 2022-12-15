سوناطراك تتبرع بمشروع إنجاز مطعم مركزي مجهّز للتلاميذ المتمدرسين بغرداية

أبرم مجمع سوناطراك، إتفاقية لتمويل مشروع إنجاز وتجهيز مطعم مدرسي لفائدة تلاميذ المدارس ببلدية غرداية.

و أوضح مستشار الرئيس المدير العام للمجمع بوعلام أوجاني، على هامش مراسم توقيع الإتفاقية بمقر ولاية غرداية. أن هذه العملية التضامنية التي حظيت بها بلدية غرداية تندرج في إطار برنامج الإستثمار الإجتماعي الذي أطلقه مجمع سوناطراك. من أجل تغطية كل مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية.

من جهته أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي بغرداية محمد بوسنان، أن هذه الإتفاقية تتضمن إنجاز وتجهيز مطعم مركزي مجهز بكل الوسائل الضرورية. لتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ على مستوى بلدية غرداية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الإستثمار الإجتماعي الذي أطلقته شركة سوناطراك. يهدف إلى تمويل ما لا يقل عن 121 مشروعا بمختلف مناطق الظل المنتشرة عبر إقليم 37 ولاية.

يذكر أن مجمع سوناطراك، قد منح أيضا في شهر مارس المنصرم مساعدة مالية، مقدرة بعشرة ملايين دج لفائدة 18 جمعية رياضية بولاية غرداية.