سوناطراك تتحرك وتصدر بيانا بعد فيديو “نهر النفط” في الصحراء

أصدرت إدارة مجمع سوناطراك، اليوم بيانا، اعترفت فيها بوجود تسربات كبيرة للبترول الخام في صحراء حاسي مسعود.

وقالت سوناطراك في بيانها إنها وبمجرد العثور على موقع التسرب وتحديده، تدخلت فرقها التقنية على الفور، لتصليح الأنبوب.

وأوضح الشركة البترولية في البيان أن التسرب كان على مستوى منطقة البرمة.

وجاء في البيان أن سوناطراك قامت بتعبئة جميع الموارد اللازمة لعملية إصلاح الأنبوب، مضيفة أن عملية استرداد النفط الخام المترب قد انتهت.

وشدد البيان على أن العملية تمت وفق الإجراء والأنظمة الخاصة باحترام البيئة، مضيفا أن سوناطراك تدير شبكة نقل على مدار أكثر من 22 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب.