سوناطراك تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الوباء

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” عن اجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد و إكتشاف حالات مصابة بالمتحور أوميكرون على المستوى الوطني.

و في هذا السياق فرضت الشركة إجراءات صارمة تجنبا لإنتقال العدوى وسط العمال و إغلاق المطاعم و تعويضها بوجبات محمولة.

بالاضافة الى تشديد عمليات الدخول و الخروج و إخضاع العمال الوافدين على المنشآت للتحاليل الخاصة بالكوفيد و إخضاع العمال الملقحين و الغير الملقحين لهذه الإجراءات.

حيث تهدف هذه الإجراءات للحفاظ على سيرورة عمل الشركة بمختلف منشآتها و حماية صحة العمال و العاملات.

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سوناطراك: عقد إجتماع مع ممثلي عمال الأمن الداخلي لمعالجة إنشغالاتهم

كما إستقبلت المديرية العامة لسوناطراك، وفدا عن ممثلي عمال الأمن الداخلي. بغرض سماع إنشغالاتهم المتعلقة بتحسين وضعيتهم المهنية.

وحسبما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك، فقد حضر الإجتماع ممثلو المديرية العامة وعلى رأسهم المدير التنفيذي للموارد البشرية، و مديرة الأمن الداخلي و كذا الأمين العام للنقابة الوطنية. كما تمحور النقاش حول التدابير المرتبطة بتطبيق الإتفاق الجماعي المبرم في 16 فيفري 2021. و الخاص بتحسين الوضعية المهنية و الإجتماعية لهذه الفئة من العمال بالنظر للمهام المنوطة بها.

كما كان هذا اللقاء فرصة سانحة لرفع اللبس والتأويلات عن بعض النقاط المتضمنة في هذه التدابير وكيفية تطبيقها. وهذا وفقا لأحكام هذا الإتفاق الجماعي الذي أعطى لهذه الفئة العمالية إمتيازات جديدة.

و حسب نفس المصدر، فقد أسفر اللقاء على عدة قرارات من بينها إلزامية تطبيق كل التدابير المنصوص عليها في المذكرة رقم 058 المؤرخة في 3 جانفي 2022. مع ضمان تنفيذها من قبل جميع هياكل المؤسسة بنفس الكيفية وبطريقة متناسقة.

كما تقرر النظر في الطلبات الجديدة مع الشريك الاجتماعي بصفته الممثل الشرعي لهذه الشريحة من العمال على غرار كل عمال المؤسسة. كما كرس هذا اللقاء حرص جميع الأطراف على ترسيخ الحوار المتواصل وروح المسؤولية الذى يعد بمثابة الركيزة الأساسية لاستقرار المؤسسة.

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