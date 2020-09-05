سوناطراك تتخذ عدّة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط في الوادي

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بزيارة تفقدية، أمس الجمعة، الى مكان حدوث تسرب النفط من الأنبوب OK1.

وقد اتخذ الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عدّة تدابير وقرارت لمعالجة مخلفات تسرب النفط، الذي وقع بمنطقة البعاج، بولاية الوادي.

وأعلن عن تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الاخرى الممكنة لهذه الحادثة، وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص على طول الوادي.

كما أكد حكار حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي.

وأعلن المعالجة الكاملة لبقع المياه والتي يمكن أن تكون ملوثة، ونقل التربة الملوثة بمكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة.

وستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية بمنطقة الحادث، مؤكدة تجنيد الوسائل والإمكانيات لمعالجة آثار الحادثة وانّ الوضع تحت السيطرة.