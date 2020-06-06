سوناطراك تتسلم 3 قاطرات بحرية محلية الصنع قبل نهاية 2020

يتسلم، فرع من فروع سوناطراك،قبل نهاية سنة 2020، ثلاث قاطرات محلية الصنع.

وقال المدير العام للمؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن حميد بن دراجي، إن القاطرات الفولاذية الصنع، ستمنح لشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقاتSTH.

وأوضح بن دراجي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القاطرات بحرية بطول 15 متر.

وأضاف المتحدث انها ستسلم في إطار عقد أبرم في 2017 بين المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن (Ecorep-Piriou) وشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقات (STH)”، مذكرا بأن بناء هذه السفن انطلق في 2018.