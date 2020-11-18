سوناطراك تتكفل بحفر 10 آبار بالقرب من مناطق التسرب النفطي في الوادي

تكفلت سوناطراك بحفر 10 آبار لفائدة فلاحي البعاج، بالقرب من مناطق التسرب النفطي الأخير، وتزويدها بمضخات متطورة تعمل بالطاقة الشمسية.

يأتي هذا خلال الكلمة التي القاها والي الوادي، عبد القادر راقع، بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي.

كما أعلن أن سوناطراك ستتكفل بتجهيز مدارس المنطقة بأجهزة الإعلام الألي، فضلا عن تزويدها ايضا بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

وتأتي هذه المبادرة من مجمع سوناطراك في اطار سياستها كمؤسسة مواطنة، ونظرا لوزنها الاقتصادي وسياستها ذات البعد الوطني والتضامني.