سوناطراك تتكفل بعملية ختان 400 طفلا في الشهر الفضيل

عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم السبت، سير عملية الختان الواسعة التي نظمها المجمع لفائدة أطفال العمال وكذا اطفال عدة أحياء بالتنسيق مع جمعيات خيرية.

وحسب بيان للمجمع، تندرج العملية ضمن تقاليد المواطنة لسوناطراك، وأشرف عليها أطقم طبية متخصصة لمديرية الخدمات الاجتماعية للمجمع وجراحين متعاقدين.

وتم تنظيم عملية الختان، خلال يومي 14 و15 أفريل 2023 على مستوى المركز الطبي الاجتماعي بن علي شريف.

ومست حملة الختان أكثر من 400 طفل من أبناء العمال وأطفال من الجمعيات الاجتماعية والخيرية الفاعلة.

حيث تكفلت سوناطراك ماديا بكل مستلزمات هذه العملية، وإستفاد جميع الأطفال من أطقم كاملة للختان مع ضمان رعاية طبية خاصة.

كما شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الأولياء، فرحتهم في هذا الشهر الفضيل من خلال هذه الزيارة.