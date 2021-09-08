سوناطراك تتوقع إنهاء السنة بعائدات ما بين 30 و33 مليار دولار

تتوقع شركة سوناطراك إنهاء سنة 2021 بعائدات تبلغ ما بين 30 و33 مليار دولار، حسب تطلعات السوق للنفطي.

وأفادت شركة سوناطراك عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها حققت خلال شهر أوت المنصرم، 20 مليار دولار من المداخيل، وهذا ما يعادل جل مداخيل السنة الماضية 2020.

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