سوناطراك تجدد عقدها مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد إستعمال الطاقة

جددت شركة سوناطراك إتفاقيتها مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد إستعمال الطاقة لمدة ثلاث سنوات.

أفادت شركة سوناطراك، اليوم الإثنين في بيان لها، عن تجديدها للإتفاقية التي تربطها مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة “APRUE” لمدة ثلاثة سنوات.

وأضافت شركة سوناطراك أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج تحسيسي واسع ضد الاستهلاك اللاعقلاني للطاقة.

وكذا السعي لتطبيق المعايير الدولية في مجال الاستخدام والتحكم فيها على مستوى المؤسسة وهذا لتحقيق المكاسب الاقتصادية وترشيد النفقات.

كما تهدف ايضا الإتفاقية الى تحديد الاطار المرجعي لتحقيق خدمات التدقيق والتكوين والتوعية وتكريس مبادئ النجاعة الطاقوية.