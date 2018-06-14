جدّدت شركة سوناطراك اتفاقية البيع والشراء مع شركة غاز ناتورال الإسباني لغاية سنة 2030.

وحسب بيان لشركة سوناطراك، أنّ الشركة جدّدت عقد البيع والشراء مع شركة غاز ناتورال الإسباني.

وتمكّن هذه الإتفاقيات سوناطراك من تدعيم مركزها الرئيسي المورد للغاز في السوق الإسبانية، و كذا تعزيز علاقات التعاون مع شريكها.

في هذا السياق، قال الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قادر، أنّ هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمّة في تحديد المواقع المستقبلية لسوناطراك في السوق الدولية.

في سياق إستراتيجية SH2030 ، وكذا تأكيد جودة الشراكة

على المدى الطويل بين الشركتين “.

يشار إلى أنّ سوناطراك يعتبر رابع أكبر مساهم في شركة غاز ناتورال فينوزا الإسبانية.