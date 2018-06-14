سوناطراك تجدّد العقد مع غاز ناتورال الإسباني إلى غاية 2030

الوطني
  • -
  • 0
سوناطراك تجدّد العقد مع غاز ناتورال الإسباني إلى غاية 2030
بقلم إيمان ض

جدّدت شركة سوناطراك اتفاقية البيع والشراء مع شركة غاز ناتورال الإسباني لغاية سنة 2030.

وحسب بيان لشركة سوناطراك، أنّ الشركة جدّدت عقد البيع والشراء مع شركة غاز ناتورال الإسباني.
وتمكّن هذه الإتفاقيات سوناطراك من تدعيم مركزها الرئيسي المورد للغاز في السوق الإسبانية، و كذا تعزيز علاقات التعاون مع شريكها.
في هذا السياق، قال الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قادر، أنّ هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمّة في تحديد المواقع المستقبلية لسوناطراك في السوق الدولية.
في سياق إستراتيجية SH2030 ، وكذا تأكيد جودة الشراكة
على المدى الطويل بين الشركتين “.
يشار إلى أنّ سوناطراك يعتبر رابع أكبر مساهم في شركة غاز ناتورال فينوزا الإسبانية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital