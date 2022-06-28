إعــــلانات
الوطني

سوناطراك تجري تمرين محاكاة لحادث في بجاية

بقلم أسماء.ع
سوناطراك تجري تمرين محاكاة لحادث في بجاية
  • 80
  • 0

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تمرين محاكاة لحادث، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وهذا على مستوى مركز تعبئة قارورات الغاز بولاية بجاية.

كما يندرج هذا التمرين –حسب بيان سوناطراك- في إطار البرنامج السنوي المسطر من مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة للمجمع.

في حين، يشارك في التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني، والمصالح الاستشفائية للمستشفى الجامعي خليل عمران المحاذي للمركز. كما تقدمت  سوناطراك باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المركز بسبب الإزعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yksJs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر