سوناطراك تجهز مصلحة الحروق لمستشفى محمد بوضياف بورقلة

وقع مجمع سوناطراك اليوم مع وزارة الصحة على إتفاقية تمويل مشروع تجهيز مصلحة الحروق للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بولاية ورقلة بالمعدات الطبية والتجهيزات الخاصة بالحروق.

وحسب بيان المجمع أن هذه المبادرة تعتبر مساهمة من سوناطراك لدعم قطاع الصحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المنطقة.

كما يهدف إلى تقريب المصابين من مصلحة مختصة تفاديا للتنقلات الطويلة التي لها تأثير سلبي على حالتهم الصحية.