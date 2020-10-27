سوناطراك تجهز 5 مدارس بـ 500 لوحة رقمية ومعدات معلوماتية في مناطق الظل

قامت مؤسسة سوناطراك بإقتناء 500 لوحة رقمية ومعدات معلوماتية لصالح وزارة التربية الوطنية.

كشفت مؤسسة سوناطراك، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن مساهمتها في اقتناء 500 لوحة رقمية ومعدّات معلوماتية لصالح وزارة التربية الوطنية، وذلك بغرض تجهيز خمس مدارس في إطار العملية النموذجية التي اطلقتها هذه الأخيرة على مستوى مناطق الظل.

وأضافت سوناطراك أنه ومن خلال هذه العملية النموذجية سيتمكن تلاميذ هذه المدارس من الاستفادة من وسائل عصرية لمتابعة دروسهم والتخفيف من ثقل المحفظة.

كما قامت سوناطراك بتركيب سخّانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتجهيز قاعات للإعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة في كلّ من بلدية الدبداب بولاية إليزي وبلدية أمّ طيور بولاية الوادي.

وتم ايضا تركيب سخّانات المياه ببلدية الدبداب، وذلك على مستوى خمس ابتدائيات، ثلاثة متوسطات والثانوية الوحيدة للبلدية بالإضافة الى تخصيص قاعة بكل مؤسسة مجهزة بأجهزة كمبيوتر موصولة بالأنترنت.

واشارت سوناطراك أنه قامت ايضا ببلدية أمّ طيور بتركيب السخّانات بمؤسستين ابتدائية ومتوسطة وتجهيزهما بقاعات للإعلام الالي موصولة بشبكة الانترنت.