سوناطراك تحقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا

كشف وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب أن سوناطراك حقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا بين جانفي وأوت الفارطين.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 أوضح عرقاب أن هذه الاكتشافات جاءت بفضل المجهودات المبذولة من طرف سوناطراك.

وأضاف عرقاب أن هذه الإكتشافات متمثلة في إنجاز 7824 كم2 من النشاط الزلزالي ثنائي الأبعاد و7768 كم2 في مجال النشاط الزلزالي ثلاثي الأبعاد.

وفي السياق ذاته أكد عرقاب ان الاكتشافات المحققة خلال الاشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.

وتابع عرقاب أن سوناطراك تمكنت من إنجاز ما يفوق 466.156 مترا في مجال الحفر الاستكشافي والتطويري بين جانفي وأوت مقابل 405.273 متر خلال نفس الفترة لسنة 2024، بارتفاع قدره 15 بالمائة. بالإضافة إلى إنجاز 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024.

وحول الآفاق المستقبلية للقطاع أكد عرقاب أن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، من خلال رفع الاحتياطات الوطنية من المحروقات.

بالإضافة إلى وتوسيع النشاط المنجمي، وتطوير الصناعات البتروكيميائية والمناجم التحويلية، إلى جانب خلق مناصب شغل جديدة وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني.

كما كشف عرقاب عن الشروع في إنجاز مشاريع هيكلية كبرى، من بينها مشروع غار جبيلات للحديد، مشروع الفوسفات المدمج، مشروع الزنك والرصاص.

إضافة إلى البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي الذي يضم 26 مشروعا عبر ولايات الوطن، في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.