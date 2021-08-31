سوناطراك تحقق 20 مليار دولار في 7 أشهر

حقق مجمع البترولي سوناطراك من بداية السنة وحتى 21 أوت عائدات بنحو 20 مليار دولار. وهذا الرقم يعادل ما حققه المجمع خلال السنة الماضية 2020. وكشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار انه من المتوقع تحقيق عائدات ما بين 30 و33 مليار دولار خلال هذه السنة.

وعلى هامش زيارة عمل قادته إلى مصنع تكرير النفط لأرزيو في وهران قال حكار “نتوقع تحقيق عائدات خلال 2021 تتراوح بين 30 و33 مليار دولار. وذلك حسب تطور السوق العالمية للنفط.” وبالرغم من جائحة كورونا أكد حكار ان مداخيل المجمع تشهد تحسنا ملحوظا هذه السنة بالمقارنة مع 2020.