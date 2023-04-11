سوناطراك.. تحقيق 6 اكتشافات في الثلاثي الأول من  2023

أعلنت سوناطراك عن تحقيق 6 اكتشافات للمحروقات، اعتمادا على مجهودها الخاص، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

حيث تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM-1 وBMD-1. وسجلت تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و170 461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول. أما فيما يخص البئر الثاني فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4 856 برميل من النفط. و255 912 متر مكعب من الغاز.

كما أعلنت سوناطراك عن حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات. البئر الأول يسمىHAM- 1bis أنتج تدفقا يوميا يبلغ 129 048 متر مكعب من الغاز. و239 برميل من المكثفات انطلاقا من المكمن الأول. و1905 برميل من النفط و137 484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

فيما أنتج البئر الثاني المسمىSAISW-1 تدفقا يوميا يقدر بـ3 117 برميل من النفط و219 336 متر مكعب من الغاز.

كما تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS-3. حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336 930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات.

وحققت سوناطراك، اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحفل حاسي الرمل. خلال حفر بئر. LGL-2حيث سجل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و168 312 متر مكعب من الغاز.

وتبرز هذه الاكتشافات حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات. كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر.