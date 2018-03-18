سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي

أوقفت شركة سونطراك فرعها للعمل الجوي الطاسيلي للعمل الجوي (TTA)، حيث اكد مصدر موثوق “للنهار أون لاين”.

وتم “حل” شركة الطاسيلي للعمل الجوي،التي كانت تعمل على نقل عمال شركة سونطراك والشركات العالمية المختصة في التنقيب في حقول البترول والغاز

كما أكد نفس المصدر ان القرار جاء بعد ان أعلنت الوزارة الوصية على قرار فتح المجال للعمل الجوي امام الخواص،

و اكد نفس المصدر ان كل صفقات الشركة مع الشركات الأجنبية سيتم تحويلها الى الشركات الخاصة في العمل الجوي الجديدة.

وقد سبق للنهار اون لاين ان نشرت اسماء الشركات الجزائرية الخاصة التي اجتمعت الوزير للانطلاق في تحضير الملفات.

وفي اتصال هاتفي مع احد مسؤولي الشركة الذي لا يريد عن فصح هويته،

أكد “للنهار اون لاين” انه ما قامت به الشركة هو ادماج عمال العمل الجوي مع الشركة الام الطاسيلي للطيران.

وأردف قائلا:” ان القرار لن يؤثر على مردودية الشركة”.