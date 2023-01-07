سوناطراك: تخصيص أكثر من 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار ان المجمع يعتزم استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجالي استكشاف وإنتاج المحروقات. خاصة في مجال الغاز الطبيعي وذلك لتحسين تموين السوق العالمية.

وفي حوار خص به النشرية المختصة في المسائل الطاقوية “ميدل ايست ايكونوميك سورفاي MEES ” اكد حكار انه و “في اطار المخطط الخماسي للاستثمار الخاص بسوناطراك (2023-2027)، المقدر بـ 40 مليار دولار، سيتم تخصيص اكثر من 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج بهدف الرفع من الإنتاج على المدى القصير والمتوسط واعداد حافظة مشاريع مستقبلية. خاصة فيما يخص الغاز الطبيعي” وتابع توفيق حكار أن “هذه الاستثمارات ستساعدنا على تحسين أمننا الطاقوي و تموين السوق العالمية بشكل موثوق”.

وذات الحوار قال المسؤول الاول عن سوناطراك كشف عن مخطط إستثماري، رصد أكثر من 7 مليار دولار لمشاريع التكرير والبتروكيمياء وتمييع الغاز وهي المشاريع. حيث ستمكن من “خلق القيمة المضافة في الجزائر و تعزيز قدراتنا في مجال التصدير”.

وفي سياق ذاته قال حكار سيتم تخصيص 1 مليار دولار لتمويل مشاريع في سياق مساهمة الشركة في الانتقال الطاقوي و يتعلق الأمر أساسا بمشاريع استرجاع الغاز المحروق على مستوى مواقع الانتاج و مجمعات الغاز الطبيعي المميع و مشاريع الطاقة الشمسية بالصفائح الضوئية لتزويد مواقع الانتاج و كذا المشاريع النموذجية لإنتاج و نقل الهيدروجين الأخضر.