“سوناطراك” تخصّص منحة دراسية لطلبة الجنوب

للالتحاق بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان

أعلنت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تمنراست، عن منحة دراسية مقدمة من طرف شركة “سوناطراك” للالتحاق بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالجزائر العاصمة.

وحسب البيان الذي نشرته مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تمنراست، فإن هذه المنحة تخصّ الطلبة من خمس ولايات جنوبية، وهي تمنراست، إيليزي، ورڤلة، تندوف وأدرار.

وبموجب تلك المنحة، فإن المستفيدين منها سيتمكنون من الدراسة على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالعاصمة.

وأوضحت مديرية السياحة بأن الشهادة التي تمنحها المدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان، للطلبة بعد التخرّج، معتمدة من طرف مدرسة “لوزان” السويسرية.

وتضمن إعلان مديرية السياحة الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الحصول على المنحة الدراسية، وهي أن يكون الطالب من المتحصلين على شهادة “البكالوريا”، وألّا يتجاوز عمره 24 سنة، إلى جانب اجتياز امتحان الانتقاء المنظم من طرف المدرسة، والذي يخصّ اللغتين الفرنسية والإنجليزية والرياضيات.