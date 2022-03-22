سوناطراك: تدشين وحدة لتصنيع المعدات المعدنية

دشّن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وحدة تصنيع المعدات المعدنية بنسبة إدماج محلية تفوق 60 بالمائة.

كما تم تدشين الوحدة على مستوى الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء. و هي شركة فرعية لسوناطراك متخصصة في الصناعات المعدنية.

وأوضح عرقاب في كلمته خلال مراسم تدشين الوحدة التي حضرها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن هذا التدشين يدخل في إطار تشجيع المحتوى المحلي على مستوى سوناطراك. حيث سيتم هندسة معدات معدنية في الجزائر من خلال خلية ضمن الشركة الفرعية تقوم بهندسة هذه المعدات و إنشائها و تجهيزها لمشاريع سوناطراك والتي كانت تستورد من الخارج سابقا.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الوحدة إنطلقت في مشاريع جد هامة ذات قيمة مضافة كبيرة بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة. والتي تشجع التصنيع في الجزائر للمعدات الدقيقة والمهمة في مشاريع سوناطراك على مستوى المنابع. خصوصا عند إكتشاف حقول جديدة للنفط و الغاز.

وقد تم رفع قدرة إنتاج مديرية وحدة تصنيع المعدات المعدنية من 400 طن سنويا قبل 2017 الى 4.000 طن سنويا. بفضل إستثمار الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء فاق 90 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة. من أجل تطوير الوحدة و تزويدها بورشات عصرية.

من جهة أخرى تم خلال هذا الحفل إبرام إتفاقيتين بين سوناطراك و شركتها الفرعية الأولى ترمي الى تصنيع 38 وحدة محطة اآلة مسح الأنابيب باستخدام الموارد الداخلية للمجمع. بالاضافة إلى النسيج الصناعي الوطني. كما سيتم استخدام هذه المحطات في كل المشاريع السطحية للمحروقات و عمليات الصيانة لأنابيب نقل المحروقات. اما الاتفاقية الثانية فتخص كراء و استغلال منشاة الانتاج المبكر.