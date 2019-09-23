“سوناطراك” تدعو إلى ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد متعلق بالمحروقات

أفاد مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين، على ضرورة التعجيل في سن قانون جديد خاصة بقطاع المحروقات.

وأشار مجمع “سوناطراك” في وثيقة له حول العقود النفطية، تطورات وأفاق نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل فقط ربع الإنتاج الوطني.

وأوضح مجمع “سوناطراك” ،عن تراجع نسبة إنتاج المحروقات بالشراكة، حيث بلغت حوالي 33 في المائة سنة 2017.

كما ألح مجمع “سوناطراك” أن مناخ اليوم يجعل أكثر من أي وقت مضى ضرورة التعجيل في وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز ميزة التنافسية.