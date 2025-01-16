سوناطراك ترافق سونيداب النيجرية لإطلاق مشروع إنجاز مصفاة ومجمع بتروكيماوي

إتفق مجمع سوناطراك مع شركة “سونيداب” النيجرية، على وضع خبرة المجمع في خدمة الشركة النيجرية. قصد مرافقتها في إطلاق مشروع إنجاز مصفاة. ومجمع بتروكيماوي في مدينة “دوسو” “جنوب غرب النيجر”.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فإنه وبعد أسبوع من العمل المكثف والنقاشات المعمقة مع الجانب النيجري. توّجت زيارة وفد سوناطراك إلى نيامي. بالتوقيع على محضر إجتماع بين سوناطراك وسونيداب النيجرية. بالإضافة كذلك إلى ممثلين عن الوزارة النيجرية للنفط. حيث تقرر في خضم هذا الإجتماع. إنشاء لجنتين فرعيتين تعنى بمرافقة النيجر في إطلاق مشروع إنجاز مصفاة ومجمع بتروكيماوي في مدينة دوسو النيجرية”.

وجرى هذا الاجتماع، بحضور وزير النفط النيجري، صحابي عومارو، وسفير الجزائر بنيامي، أحمد سعدي. كما تضمن محضر الإجتماع، إنشاء لجنة فرعية للتكرير والبتروكيمياء ولجنة فرعية أخرى لتسييرالمشاريع وإبرام الصفقات والإطار القانوني. مضيفا أن هذه المساعدة التقنية التي ستقدمها سوناطراك للطرف النيجيري، تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع النفط والبتروكيمياء في النيجر”.

وشدد ممثل سوناطراك، رمضان عياش، على أهمية تخصيص فريق عمل للمشروع والذي سيتم تكوينه نظريا بالمعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع العمومي. كما سيعايش حالات واقعية لتسيير المشاريع”. مشيرا إلى أهمية وضع إطار قانوني بهدف تحضير العقود”.

كما أشاد المدير العام لسونيداب، العقيد علي سيبو حسن، بالتعاون الذي يتم تكريسه عبر هذه الخطوة لفائدة شركة النيجرية. التي اعتبرها “شركة فتية مقارنة مع الخبرة الطويلة لسوناطراك، إذ ينتظر من هذه الأخيرة أن تختصر الوقت اللازم لتحقيق أهداف المشروع”. واضاف أن “خبرة سوناطراك ستسهم في تسريع تطوير القدرات المحلية”.

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