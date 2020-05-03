سوناطراك تساهم بـ420 مليون دينار كمساعدات غذائية شهر رمضان

كشف توفيق حكار المدير العام لسوناطراك أن المجمع ساهم بنحو 420 ملبون دينار كمساعدات غذائية خلال شهر رمضان،

وأوضح حكار على هامش عملية هي توزيع 250 طنا من المساعدات الغذائية المقدمة من طرف مجمع سونطراك والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تسلمتها اليوم مصالح ولاية البليدة، مضيفا أن المجمع النفطي العمومي يساهم بنحو 420 مليون دينار كمبادرات تضامنية لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لمساعدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان”.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على تسليم هذه المساعدات الغذائية المقدرة ب250 طنا من مختلف المواد الغذائية للسلطات الولائية على رأسها والي الولاية، كمال نويصر، رفقة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك على تسليم هذه المساعدات الغذائية المقدرة ب250 طنا من مختلف المواد الغذائية للسلطات الولائية على رأسها والي الولاية، كمال نويصر، رفقة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.

وأكد حكار أن مجمع سونطراك كان من أولى المؤسسات التي ساهمت في الجهد الوطني لمكافحة هذه الجائحة، كما سيتم توزيع معدات على المستشفيات تم اقتناؤها مؤخرا.