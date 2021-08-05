سوناطراك تساهم في إصلاح عطب وحدة إنتاج الأكسجين لمستشفى الأغواط

تدخلت الفرق التقنية للصيانة التابعة لسوناطراك، للمديرية الجهوية لمنطقة حاسي الرمل، على مستوى وحدة إنتاج الأكسجين لمستشفى حميدة بن عجيلة بالأغواط، حيث تمكنت من إصلاح العطل التقني الذي تسبب في توقف الوحدة عن العمل.

ويأتي هذا، في إطار المبادرات التضامنية التي يقوم بها مجمع سوناطراك والرامية إلى توفير مادة الأوكسجين إلى جميع المؤسسات الاستشفائية والوحدات الطبية على مستوى التراب الوطني.

وحسب بيان للمجمع، استأنفت الوحدة الأولى للمستشفى عملية إنتاج الأوكسجين، لتليها الوحدتين الأخريين لتوفير الأكسجين السائل.

وأشار البيان، إلى إن نفس العملية قامت بها الفرق التقنية لنشلط التمييع والفصل لسوناطراك، حيث تمكّنت وبتظافر جهود فرق الصيانة للشركات الفرعية سوميز، وهليوس، وشركة الأشغال البترولية الكبرى GTP من إنهاء أشغال التركيب والتجارب لمشروع رايانوكس “بطيوة – وهران”، وهذا لإنتاج الأوكسحين الطبي في الأيام القليلة القادمة.

وكذا إعادة تشغيل محطة توليد الأوكسجين بتيارت التابعة للمؤسسة الوطنية للسباكة والتي كانت متوقفة عن التشغيل منذ مدة طويلة.