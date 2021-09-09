سوناطراك تساهم في إقتناء أجهزة إعلام آلي لـ50 قسما رقميا

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمعية وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بالعابد، اليوم الخميس، على مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية رعاية بين مجمع سوناطراك والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تم التوقيع على الإتفاقية، بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارتين.

وأوضح البيان، إن هذه الإتفاقية، تدخل في اطار مشروع المدرسة الرقمية، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية، و تتمثل في مساهمة مالية من طرف مجمع سوناطراك لاقتناء أجهزة اعلام آلي لصالح 50 قسما رقميا.

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