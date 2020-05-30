سوناطراك تستحوذ على 19.10 بالمئة من أسهم شركة “سيبسا” الإسبانية

أعلن مجمع سوناطراك عن إتمام صفقة الإستحواذ 19.10 بالمئة من الاسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية cepsa في شركة ميدغاز.

وأوضح بيان المجمع اليوم بهذه العملية الدولية المهمة ترتفع حصة سوناطراك في شركة ميدغاز بـ 8.04 بالمئة أي من 42.96 إلى 51 بالمئة.

وهذا مايجعلها مساهما رئيسيا في الشركة بنسبة 51 بالمائة في رأس المال الجديد لشركة المساھمة “میدغاز” مع شريكھا التاريخي ناتورجي بنسبة 49 بالمئة.

واضاف البيان أن سوناطراك ستعزز مكانتھا كمورد رئیسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا، ولا سیما إلى شبه الجزيرة الأيبیرية من خلالالأنبوب الغازي میدغاز”.

اشار البيان أن الأنبوب البحري “میدغاز” يمتد بطول 210 كیلومترات، وتبلغ قدرة نقله السنوية 8.2 ملیار متر مكعبمن الغاز الطبیعي، سیتم رفعھا في خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 10.2 ملیار متر مكعب بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط بني صاف بالجزائر.