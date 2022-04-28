سوناطراك تسترجع الأسهم التي كان يمتلكها مجمع حداد  في شركة” فرتيال”

استرجع مجمع سوناطراك الأسهم التي كان يمتلكها مجمع حداد « أو تي أر أش بي» منذ نوفمبر 2016 من اسهم شركة “فرتيال” لإنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية بعنابة و المقدرة بـ17% و هذا عن طريق فرعه مجمع أسميدال.

وتأتي هذه العملية تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية الى استرجاع الأموال، الممتلكات العامة، والعقارات الصناعية وبقرار من مجلس الدولة.

وإستنادا لما اكدته مصادر “النهار اونلاين” فإن عملية الاسترجاع ستعيد الاغلبية في رأس مال شركة فرتيال 51% لاسميدال مقابل 49% للشريك الاسباني الذي كان يمتلك 66 % من الأسهم.

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