سوناطراك تسترجع الأسهم التي كان يمتلكها مجمع حداد في شركة” فرتيال”
استرجع مجمع سوناطراك الأسهم التي كان يمتلكها مجمع حداد « أو تي أر أش بي» منذ نوفمبر 2016 من اسهم شركة “فرتيال” لإنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية بعنابة و المقدرة بـ17% و هذا عن طريق فرعه مجمع أسميدال.
وتأتي هذه العملية تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية الى استرجاع الأموال، الممتلكات العامة، والعقارات الصناعية وبقرار من مجلس الدولة.
وإستنادا لما اكدته مصادر “النهار اونلاين” فإن عملية الاسترجاع ستعيد الاغلبية في رأس مال شركة فرتيال 51% لاسميدال مقابل 49% للشريك الاسباني الذي كان يمتلك 66 % من الأسهم.
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كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي، أن مجمع سوناطراك تحصل نهاية 2021 على شهادة المطابقة في التحليل والدراسة المخبرية.ما مكنه من إطلاق 26 مشروع كبير للبحث المنجمي عبر 35 ولاية عبر الوطن.
وهو مشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويسمح بتحديد القدرات الكامنة المتوفرة في الجزائر في عدة مواد منجمية .
وأضاف صخر حرامي، أنه سيتم في هذا الإطار وضع خريطة تتضمن الموارد المتوفرة ومواد جديدة بعد إنتهاء مشروع البحث. بالإعتماد على مجهودات عدة خبراء في الجيولوجيا يقومون حاليا بعملية الإستكشاف اللازمة لمنح النظرة الواقعية على ما تحتويه الارض .
وبخصوص مشروع الزنك، أكد حرامي توفر الجزائر على أهم الاحتياطات العالمية. حيث إنتهت دراسات الجدوى التي تراعي كل المعايير العالمية في مجالي الجودة وحماية البيئة وطرق الاستغلال. أما بالنسبة لمشروع الفوسفات المتكامل، قال ذات المتحدث إن الشراكة المبرمة مع الشريك الصيني تقضي وترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا. وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة الجزائر قاريا ودوليا.
وبالنسبة للمشروع الهيكلي المتعلق بالاستغلال الحرفي للذهب الذي انطلق في جوان 2021، وتقوم عليه 220 مؤسسة مصغرة تحصلت على منح الاستغلال. يتم حاليا العمل على تطويره من خلال إعادة تأهيل مصنع المعالجة في أمسماسة “عين قزام”. كما تم إطلاق مناقصات وطنية ودولية لجلب مصانع متنقلة لتحويل الذهب سيتم وضعها قريبا على مستوى مناطق الإستغلال.
وبخصوص مادة الحديد قال صخر حرامي أن الطلب على هذه المادة الاولية في 2025 سيفوق 25 مليون دولار. وهو ما يجعل من غير المعقول الاعتماد على الاستيراد ومخزون المادة الاولية متوفرة بالجزائر. ويفرض على المجمع تطوير عمليات الكشف والإستغلال.