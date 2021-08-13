سوناطراك تستورد 4 مولدات أكسجين لصالح المؤسسات الإستشفائية

باشر مجمع سوناطراك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى إستيراد أربعة من أصل عشر مولدات أكسجين لوضعها تحت تصرف الصيدلية المركزية لتوزيعها على المؤسسات الإستشفائية.

وقالت سوناطراك، في بيان لها أن نقل المعدات تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني. في انتظار استلام باقي المولدات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت أنها تستمرعبر مختلف وحداتها الإنتاجية ومديرياتها الفرعية الخاصة بإنتاج مادة الاكسجين بالعمل 7 أيام على 7، و24/24 ساعة لتوفير هذه المادة الحيوية.

إضافة لذلك تسهر سوناطراك على إستيراد مادة الأكسجين السائل لصالح شركتها الفرعية سيدال غاز لتزويد المستشفيات والعيادات الطبية العمومية منها والخاصة.

كما تواصل حملات التلقيح الوطنية والحملات التحسيسية على مستوى جميع المنشآت التابعة لها عبر مختلف نواحي الوطن.

من جهة أخرى، وعلى إثر الحرائق التي مست بعض الولايات، قامت سوناطراك بتقديم هبة متمثلة في مواد غذائية و مياه معدنية و أدوية وافرشة، كما قامت بوضع مركزي الراحة قورصو و زموري تحت تصرف والي ولاية تيزي وزو لإيواء العائلات المتضررة.