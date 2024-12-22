سوناطراك.. تسجيل 30 براءة اختراع و40 مشروع بحث وتطوير

أعلن الرئيس المدير العام للمجمع العمومي “سوناطراك”، رشيد حشيشي، عن ارتفاع عدد براءات الاختراع التي يمتلكها المجمع إلى 30 براءة اختراع، كما كشف أيضا عن إطلاق 40 مشروع بحث وتطوير.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى وطني بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للابتكار: الجزائر آفاق 2027″. المنظم أمس السبت بالجزائر العاصمة، من طرف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بحضور رئيسها، محمد طاهر عبادلية. وكذا عدد من الرؤساء المدراء العامين لشركات وطنية وخاصة، عضوة في هذا المجلس إلى جانب باحثين وخبراء من مختلف القطاعات.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن المجمع رفع عدد براءات الاختراع التي يمتلكها، من براءة واحدة في 2020 إلى نحو 30 براءة اختراع في 2024. مضيفا أنه أطلق حوالي 40 مشروع بحث وتطوير، 70 بالمائة منها تنفذ ضمن شراكات وطنية ودولية.

وركز الرئيس المدير العام في كلمته خلال الملتقى على أهمية البحث والتطوير والابتكار كعوامل محورية لدعم التحول الصناعي. وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مبرزا الدور “الريادي” للمجمع في تبني التقنيات الحديثة وتطوير الحلول المبتكرة لمواكبة. التحديات البيئية والطاقوية الراهنة، حسب المصدر ذاته.

سوناطراك تعزز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة

كما أكد إلتزام سوناطراك بتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة لإرساء منظومة. شاملة تدعم الابتكار”، يضيف البيان.

ونوه حشيشي إلى أن الاستثمار في الابتكار ليس مجرد وسيلة لمواجهة التحديات الحالية، بل هو فرصة لإعادة صياغة قطاع الطاقة. ليصبح أكثر استدامة ومسؤولية”، مشيرا كذلك إلى أهمية “مؤتمر الابتكار في الجزائر، كونه يشكل منصة لتبادل الخبرات. وتحفيز الأفكار التي تسعى إلى خلق منظومة بيئية داعمة للابتكار تخدم مستقبل الجزائر وتطورها.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم الرئيس المدير العام من طرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. حيث تسلم درعا تقديريا اعترافا بالجهود الاستثنائية التي بذلتها سوناطراك في مجال دعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الطاقة، حسب المصدر ذاته.

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