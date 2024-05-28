سوناطراك تسلم أول شحنة من الغاز إلى كرواتيا

قامت سوناطراك بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا، وذلك على مستوى المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية في كرك “KRK” بتاريخ 22 ماي 2024.

وأوضح بيان للمجمع، إن هذه الشحنة، التي تم شحنها انطلاقا من مركب التمييع GL3Z ببطيوة “الجزائر”، وتم تسليمها عن طريق ناقلة الغاز “الوقارتة”.

وسيتم نقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية إلى المجر عبر الشبكة الغازية الكرواتية. مما يسمح لسوناطراك، ولأول مرة، من تزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعتزم زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة، بما يعزز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا.