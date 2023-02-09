سوناطراك تسلّم شهادات تكوين أول دفعة إطارات مكافحة الفساد والرشوة

قام مجمع سوناطراك، بتسليم شهادات تكوين مؤهل خاص بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة وفقا للمعيار الدولي “إيزو 37001”. لأول دفعة من إطارات سوناطراك.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فقد جرى تسليم هذه الشهادات خلال حفل نظم بوهران بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار. والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس. بالإَافة كذلك إلى إطارات مسيرة بمجمع سوناطراك.

وأضاف ابيان، أن التكوين يأتي في إطار إستكمال وضع اللبنات الأولى لاعتماد المعيار “إيزو 37001” المتعلق بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة. الذي تبنته سوناطراك ضمن أولويات منظومتها التسييرية. مشيرا إلى أن هذه الدفعة الأولى تشكل نواة فريق تحضير وتنفيذ مشروع نظام “إيزو 37001” لإدارة مكافحة الفساد والرشوة. كما أنها أول مجموعة تحصل على هذا التكوين التأهيلي في الجزائر.

وأشرف على هذا التكوين المنظم بأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، مختصون بالمعهد الجزائري للتقييس. وذلك في إطار الإتفاقية التي تربط مجمع سوناطراك بالمعهد. والذي أسندت له مهمة الإشراف على تنفيذ نظام “إيزو 37001” ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك.

كما سيعمل الفريق المستفيد من هذا التكوين المتخصص على إنجاح مهمة وضع وتنفيذ آليات “إيزو37001” للرقابة والتسيير الشفاف في مختلف تعاملات وأنشطة مجمع سوناطراك.

وأكد مجمع سوناطراك في بيانه حرصه على “وضع نظام فعال ومتكامل في إدارته, يضمن الامتثال لأفضل المعايير العالمية في ميدان الحوكمة والنزاهة والشفافية ضمن رؤية استراتيجية تستهدف التميز والريادة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور