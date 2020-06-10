“سوناطراك” تسلّم هبة بـ 50 ألف كمّامة لولاية بجاية

سلّمت شركة “سوناطراك”، اليوم الأربعاء، 50 ألف كمّامة واقية لمصالح ولاية بجاية لفائدة السكان في إطار العمليات التضامنية التي تقوم بها عبر ربوع الوطن.

وقال ممثل الشركة العمومية “سوناطراك” إن هذه الهبة جاءت بطلب من المدير العام ومدير الخدمات الاجتماعية للشركة، في إطار مساعدة مصالح الولاية في توفير الكمّامات للمواطنين.

مضيفا بأن الشركة دأبت على مثل هذه العمليات التضامنية ولن تكون هذه العملية الأخيرة، حيث جاء الدور اليوم على ولاية بجاية بعدما سبقتها عمليات مسّت بالخصوص ولاية البليدة وولايات الجنوب الكبير.

وشكر والي بجاية شركة “سوناطراك” على هذه الهبة التضامنية الهامة، مؤكدا بأن العملية جاءت في إطار طلبية تقدمت بها “سوناطراك” على مستوى ورشات ومصانع صنع الكمّامات في الولاية.

وحثّ الوالي بالمناسبة المواطنين على ارتداء الكمّامة لأنها الحاجز الحقيقي الوحيد لمنع الإصابة بالفيروس، مؤكدا السماح والتسريح لكل من يريد صنع الكمّامات وبيعها بشرط السعر المقبول.