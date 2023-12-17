سوناطراك تشارك بمعرض الإنتاج وهذا ما تُقدمه

تشارك سوناطراك وفروعها في فعاليات الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وحسب بيان للمجمع، يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار “المؤسسة المنتجة، أساس النمو والتطور الاقتصادي” أكثر من 400 عارض. من الشركات الوطنية العمومية والخاصة في عدة قطاعات إنتاجية.

وتمثل مشاركة سوناطراك في هذه الطبعة فرصة للتعريف بقطاع المحروقات والنشاطات الاستراتيجية للمؤسسة. باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني.

كما تهدف هذه المشاركة إلى تقييم الفرص المتاحة الّتي تقدمها السّوق المحلّية.

وتعد هذه المناسبة أيضا فرصة لسوناطراك لعرض جهودها في ترقية المحتوى المحلي. وتأكيد التزامها كمؤسسة وطنية تساهم في خلق الثروة ودفع التنمية الاقتصادية والصناعية للوطن.