سوناطراك تشارك في أسبوع الطاقة بأوساكا 2025

تسجل سوناطراك حضوراً بارزاً ضمن الوفد الجزائري المشارك في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025، المنعقد من 17 إلى 28 سبتمبر تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل وتخيّل حياتنا غداً”.

ويندرج تنظيم أسبوع الطاقة في إطار فعاليات المعرض العالمي لأوساكا 2025، حيث يعدّ أحد أبرز المنصات التي تجمع قادة الحكومات، والمنظمات الدولية. وكبار الفاعلين في قطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص وبحث الحلول المبتكرة لتسريع التحول الطاقي المستدام.

كما سينظمّ الجناح الجزائري فعالية “أسبوع الطاقة الجزائري”، لتسليط الضوء على إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقي، الغذائي والمائي. واستراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو نموذج أكثر استدامة.

كما أكدت سوناطراك من خلال مشاركتها موقعها كفاعل إستراتيجي موثوق في ضمان الإمدادات الطاقية. وكشريك دولي منفتح على الإبتكار والطاقات النظيفة. لاسيما عبر مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

خلال هذا الحدث، قام يوسف خنفر، المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة وعبد القادر فضيل شريف مدير البيئة بالمديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة بسوناطراك. بالمشاركة في ندوة تقنية رفيعة المستوى تمحورت حول مواضيع تعزيز الإنتقال الطاقوي نحو بدائل نظيفة ومستدامة. مثل الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وكذا تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال الاستثمار في الطاقات الخضراء وإنتاج الأسمدة الداعمة للنشاط الفلاحي. بالإضافة كذلك إلى ضمان المياه النظيفة والمستدامة عبر تحليتها وإعادة تدويرها، بما يعزز الأمن الطاقي، الغذائي والمائي للمواطنين.

وبهذا الحضور المتميز، تؤكد سوناطراك إلتزامها بتعزيز موقع الجزائر الفعال في قطاع الطاقة العالمي. والمساهمة في رسم معالم مستقبل نظيف وآمن ومستدام، يحفظ الأرض لأجيال الغد.

