سوناطراك تشارك في الصالون الدولي السادس للمناولة الصناعية ALGEST

تشارك سوناطراك بفعاليات الصالون الدولي للمناولة الصناعية المنظم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة الذي ستدوم فعالياته من 22 إلى 25 نوفمبر.

مراسم الإفتتاح حضرها داود محمد، المدير المركزي للامداد و التوريد، رفقة وفد من الإطارات السامية والتقنيين من مختلف مديريات الشركة.

مشاركة مجمع سوناطراك وفروعه في هذه الفعاليات تأتي لتكرس توجه سوناطراك. لتفعيل منظومة المناولة الصناعية وتدعيم الادماج المحلي من اجل تنشيط النسيج الصناعي الوطني.

كما تشكل هذه المناسبة فرصة لسوناطراك لعرض سياستها المتعلقة بترويج المحتوى المحلي. التي تم توقيعها من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك خلال العام الجاري.

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سوناطراك: تنصيب مديرين جديدين لشركتي “ENSP” و”ENTP”

نصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار عبد الله خلوط، بصفته رئيس مدير عام للشركة الفرعية ENSP خلفا للمنصور كريس.

كما تم تنصيب عمار ابراهيم سرقين بصفته رئيس مدير عام للشركة الفرعية ENTP خلفا لعبد الناصر حلوى.

وحسب بيان للمجمع، تمت مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الإطارات المعنيين من المجمع.

والرئيس المدير العام الجديد للشركة الفرعية ENSP، عبد الله خلوط متحصل على شهادة مهندس دولة في الاقتصاد البترولي، دفعة 1983 وكذلك على ماستر في إدارة الاعمال.

وقد بدأ عبد الله خلوط، مشواره المهني في المؤسسة الوطنية لخدمات الابار كمهندس في الدراسات الاقتصادية مكلف بمراقبة الإنتاج.

وإلتحق المعني بفرع التنقيب لنشاط المنبع لسوناطراك كرئيس مصلحة، قبل أن يعين كرئيس فرع التموين بالمديرية الجهوية لحاسي الرمل.

وفي 2008، التحق عبد الله خلوط، بالمديرية المركزية التقنية ليشغل منصب مدير فرعي للطرائق والتكنولوجيات.

كما شغل المعني عدة مناصب من بينها مدير للتصنيع والاشغال للشركة الفرعية ENSP سنة 2012. ومدير تقييم فعالية الشركات التابعة بمديرية الشركات التابعة والمساهمات سنة 2013.

وكذا رئيس مدير عام للشركة الجزائرية لتنشيط الابار المنتجة BJSP من 2013 الى يومنا هذا.