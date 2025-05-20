سوناطراك تشارك في القمة العالمية للهيدروجين بروتردام

شاركت سوناطراك، في أشغال القمة العالمية للهيدروجين، التي تُعقد خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 ماي 2025 بمدينة روتردام، بهولندا.

ويعد هذا الحدث الدولي الهام ملتقى رئيسيا للفاعلين الأساسيين في تطوير الهيدروجين. الذي ينظر إليه كأحد أهم روافع الانتقال الطاقوي العالمي.

وتجمع طبعة 2025 للقمة العالمية للهيدروجين أكثر من 15000 مهني في القطاع ونحو 500 عارض، من بينهم وفد يمثل مجمع سوناطراك.

ويشكل هذا الحدث البارز، الذي ينظم من طرف مجلس الطاقة المستدامة وشركة أر.إكس. ڨلوبال، بالتعاون مع الحكومة الهولندية، ومحافظة جنوب هولندا، وبلدية روتردام، وميناء روتردام، قمة ومنصة أساسية لتبادل الرؤى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بمختلف حلقات سلسلة تطوير الهيدروجين منخفض الكربون. بدءا من الإنتاج والنقل والتخزين، وصولا إلى الاستخدام، في إطار الانتقال الطاقوي العالمي.

كما تجسد مشاركة سوناطراك في هذه القمة إرادتها القوية في لعب دور محوري في تطوير شعبة الهيدروجين. سواء في الجزائر أو على الصعيد الدولي. بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي. التي تهدف إلى جعل الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية في المزيج الطاقوي، ورافعة للتنويع الاقتصادي.

وتسهم سوناطراك بفعالية في مختلف جلسات القمة، وفي هذا الإطار، سيشارك المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة، يوسف خنفر، كمتحدث في المنتدى التاسع المخصص لموضوع: “دور الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه في السوق العالمية للهيدروجين”.

وتتضمن القمة، كذلك، محاضرات رفيعة المستوى، وجلسات تقنية ضمن سلسلة “H2 Tech Series”. لعرض التقدم التكنولوجي المحرز في هذا المجال. إلى جانب زيارات ميدانية لمواقع صناعية متعلقة بالهيدروجين في ميناء روتردام.

تُجدّد سوناطراك، من خلال هذه المشاركة الفعالة، طموحها في ترسيخ موقع الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للهيدروجين. بالاعتماد على المزايا التي تحوزها من الموارد الطبيعية، وعلى خبرتها الصناعية، والتزامها الراسخ ببناء مستقبل طاقوي مستدام.